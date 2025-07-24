Захарова назвала выдворение 98-летнего ветерана из Латвии неофашизмом

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на брифинге подчеркнула, что причиной высылки ветерана стало его решение не подписывать анкету, содержащую клеветнические по отношению к России формулировки. В Риге Москальенова объявили «угрозой национальной безопасности», передает РИА «Новости».

Дипломат заверила, что Россия не бросает своих соотечественников и всегда поддержит героев. «Про героев никогда не забываем... Примем, обогреем ветеранов, гонимых соотечественников. Печальная судьба их мучителей хорошо известна из учебников истории, как бы они ни старались их сжечь, выбросить, запретить», – сказала она.

По словам Захаровой, подобная акция властей Латвии направлена на запугивание русскоязычного населения страны. Она указала, что представители этой группы все чаще подвергаются полицейскому давлению на фоне растущей в Латвии русофобии и стремления элит к реваншу по итогам Второй мировой войны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее сообщил, что регион окажет поддержку Василию Москальенову. Вид на жительство ветерана истекал 19 июля, и латвийские власти сочли его угрозой для общества. Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальенову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку. Также он пообещал предоставить ветерану жилищный сертификат.

Напомним, в субботу власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

Также из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.