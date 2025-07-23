В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог

Tекст: Денис Тельманов

Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.

Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.

