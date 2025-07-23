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США впервые испытали ракетный комплекс Typhon по морской цели в Австралии
Американские военные провели уникальные испытания комплекса Typhon, поразив морскую цель ракетой SM-6 вблизи северного побережья Австралии.
США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon по морской цели на территории Австралии, сообщает портал РИА «Новости» со ссылкой на Defense One и генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла.
Испытание состоялось в рамках совместных учений «Сабля-талисман» с Австралией. Это стало первым подобным применением Typhon для удара по кораблю.
Пуск был произведен с полигона Брэдшоу, расположенного на севере страны, в более чем 320 километрах от города Дарвин. Морская цель находилась на расстоянии 166 километров от места запуска. Для атаки использовалась противокорабельная ракета SM-6.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для применения ракет средней и меньшей дальности. США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые превосходят по характеристикам уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и создают серьезные риски для России.