Tекст: Дмитрий Зубарев

Турции следует активно выступать за отмену изоляции и санкций в отношении России и развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара, говорится в декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции «Восточное Средиземноморье – Черное море'25» в Стамбуле, передает РИА «Новости».

В документе отмечается необходимость совместной борьбы за снятие санкций с Ирана, России, Сирии, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Абхазии, Китая, КНДР, Венесуэлы и Кубы, а также создания условий для свободного экономического сотрудничества между этими странами.

В заявлении USMER подчеркивается важность развития торговли в национальных валютах. «Необходимо развивать торговлю в национальных валютах, чтобы положить конец господству доллара и обеспечить благосостояние народов мира», – говорится в декларации. Кроме того, участники конференции выразили поддержку инициативе Китая «Один пояс, один путь» и заявили о партнерстве по развитию торговли и производства в восточном Средиземноморье и черноморском регионе.

В итоговом документе содержится критика современной западной глобалистской системы, которая, по мнению авторов декларации, разрушает человека и природу. Подчеркивается, что западная система вступила в период упадка, и человечество нуждается в создании новой цивилизации, основанной на независимости государств, гуманизме и просвещении.

Также в декларации резко раскритикована политика НАТО по расширению на восток. Попытка расширить альянс на север Черного моря названа «маршем к гибели» НАТО. Указывается, что подобные шаги направлены против всех стран и народов региона, а включение Азербайджана, Грузии и Армении в блок может привести к военным действиям и усугубить угрозу для всего региона.

USMER призывает Турцию воспользоваться правом вето против подобных инициатив НАТО. Центр национальной стратегии занимается исследованиями в политической, экономической и культурной сферах, разрабатывает программы для развития страны и готовит аналитические отчеты для принятия практических решений.

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