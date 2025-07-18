Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Россия в ООН осудила удары Израиля по Сирии
Москва выступает против израильских ударов по Сирии, такие действия нарушают нормы международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.
Небензя подчеркнул, что подобные «произвольные силовые акции» нарушают нормы международного права, положения Устава ООН и соглашение о разъединении 1974 года, передает ТАСС.
Он напомнил, что Россия поддерживает суверенитет, единство и целостность Сирии, указав, что эти принципы не могут быть предметом компромисса или двойных стандартов. «Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны», – отметил он.
По его словам, недопустимо использовать нестабильную обстановку в Сирии для разжигания этноконфессиональных конфликтов или попыток подрыва государственности.
Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, удалось избежать самого разрушительного сценария для будущего Сирии. Он заявил: «Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения».
Небензя также напомнил о необходимости обеспечивать безопасность граждан России и российских объектов в Сирии, призвав сирийские власти принять все необходимые меры для этого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой.