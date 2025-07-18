Россия в ООН осудила удары Израиля по Сирии

Tекст: Антон Антонов

Небензя подчеркнул, что подобные «произвольные силовые акции» нарушают нормы международного права, положения Устава ООН и соглашение о разъединении 1974 года, передает ТАСС.

Он напомнил, что Россия поддерживает суверенитет, единство и целостность Сирии, указав, что эти принципы не могут быть предметом компромисса или двойных стандартов. «Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны», – отметил он.

По его словам, недопустимо использовать нестабильную обстановку в Сирии для разжигания этноконфессиональных конфликтов или попыток подрыва государственности.

Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, удалось избежать самого разрушительного сценария для будущего Сирии. Он заявил: «Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения».

Небензя также напомнил о необходимости обеспечивать безопасность граждан России и российских объектов в Сирии, призвав сирийские власти принять все необходимые меры для этого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой.