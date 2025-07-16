При взрыве в жилом доме в Новосибирской области погиб человек

Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.3 комментария
NYT: Швейцария могла предложить передать 17 комплексов Patriot Киеву
По информации NYT, Швейцарии оказались не нужны системы Patriot. В материале также говорится, что в настоящее время США располагают 60 комплексами из примерно 180, находящихся в мире.
Сейчас на Украине размещено около восьми комплексов Patriot, большинство из которых используется для противовоздушной защиты Киева, пишет издание. Германия собирается приобрести два дополнительных комплекса для поставки Вооруженным силам Украины, а Норвегия запланировала покупку еще одного.
Стоимость одной батареи Patriot составляет примерно 1 млрд долларов в зависимости от конкретной модели, а цена одной ракеты-перехватчика достигает 3,7 млн долларов. Для сравнения: ракеты JASSM стоят около 1,5 млн долларов, а ATACMS – не менее 1 млн долларов.
В материале подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не давал гарантий продажи Украине комплексов Patriot. При этом часть военной продукции может поступать из государств вне НАТО, что дает им приоритет при приобретении комплектующих. Такая практика уже применялась на протяжении текущего конфликта.
Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.
Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.
Правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, сообщается на сайте Минцифры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано в сообщении ведомства. Платформу разрабатывает компания «Коммуникационная платформа» – дочернее предприятие холдинга VK.
В приложении MAX доступен защищенный обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки, передача тяжелых файлов до 4 ГБ, групповые чаты и сессии без ограничений по числу участников. Пользователи могут совершать денежные переводы в чатах, а также использовать интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0.
Инфраструктура сервиса полностью размещена на территории России.
В настоящее время сервисом пользуются более 2 млн человек. Платформа поддерживает мини-приложения, цифровые сервисы для бизнеса, тестовые каналы СМИ и авторов. MAX уже включен в реестр российского ПО и работает на всех популярных устройствах.
В ближайшее время в MAX появится доступ к «Госуслугам», цифровой ID для быстрой идентификации, сервис «Госключ» для подтверждения документов и образовательные решения для школ и родителей. Разработчики обещают обеспечить максимальную защиту данных и обмен информацией между гражданами, государством и бизнесом.
Ранее платформа MAX запустила тестирование новой функции каналов с участием популярных медийных лиц и ведущих российских изданий. Также платформа MAX запустила неограниченные групповые видеозвонки.
Кроме того, MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения безопасности всех функций и сервисов.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.
WP: Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира на Украине путем ужесточения санкций против России, передает The Washington Post. Трамп отметил, что изначально верил в возможность мирного урегулирования и «чувствовал сделку четыре раза». Однако, по словам Трампа, он понял, что единственный способ «заставить Путина пойти на мир – это существенно «повысить цену продолжения конфликта».
Трамп пригрозил ввести против России «жесткие тарифы», если она не заключит мир в течение 50 дней. Он также пообещал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, средства ПВО и артиллерию через страны НАТО. Стоимость военной помощи составит 10 млрд долларов. Кроме того, Украина может получить разрешение на использование 18 ракет ATACMS дальностью 300 километров для ударов по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России.
В разговоре с Владимиром Зеленским Трамп спросил, почему Украина не наносит удары по Москве и Петербургу. Зеленский ответил, что Украина может это сделать, если получит необходимое оружие.
Трамп ужесточил свою позицию в отношении Путина по трем причинам, полагает издание. Во-первых, он считает, что «Путин не уважает его, симулируя готовность к миру, но игнорируя призывы к прекращению огня»; во-вторых, он увидел эффективность американской военной мощи при использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана; в-третьих, он считает, что «Путин будет вести переговоры только под угрозой».
Ранее СМИ писали, что в новый пакет военной помощи США Украине может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk (Томагавк), но не включил их в список вооружения.
СМИ сообщали, что Трамп собирается объявить о поставках ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.
Президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о подготовке передачи Украине крупных партий систем ПВО Patriot в полной комплектации.
Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.
Влияние первой леди Мелании Трамп на решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине было раскрыто автором книги о первой леди Мэри Джордан. Она отметила: «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», пишет «Лента.ру».
Эксперт подчеркнула, что мнение Мелании Трамп может быть значительно важнее, чем советы многочисленных советников и экспертов, окружающих президента.
По данным издания, несмотря на наличие широкого круга специалистов, Мелания Трамп способна оказывать значительное влияние на политические решения Дональда Трампа, особенно в чувствительных вопросах внешней политики.
Десантно-штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины фактически перестал существовать как боевое подразделение на Харьковском фронте, передает ТАСС.
В пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что полк был личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и экстренно перебрасывался из Львовской области.
В администрации подчеркнули, что подразделение считалось элитным и предназначалось для сдерживания наступления российской армии. Однако, по словам представителей ВГА, даже такие части не смогли выдержать огневого давления российских войск.
В сообщении также отмечено, что в июле бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, где полк «Скала» понес значительные потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.
«У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.
Мигрант напал на 17-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой после экзамена, говорится в своем Telegram-канале «Русская община».
Мужчина схватил ее на тротуаре и потащил в кусты. Там он посадил ее на бордюр, удерживал силой и пытался гладить ноги и другие части тела.
Школьница громко кричала и сопротивлялась, но нападавший продолжал удерживать ее. В какой-то момент мужчину что-то отвлекло, и школьнице удалось вырваться и выбежать на тротуар.
Однако мигрант вновь попытался ее догнать, преграждал путь и приставал, пока не встретил мать девушки. Мать заподозрила неладное и задала мужчине прямой вопрос, после чего тот начал невнятно объясняться и утверждать, что ищет аптеку.
Организация уверена, что подобное поведение может говорить о других жертвах нападавшего. Представители «Русской общины» помогли пострадавшей обратиться в полицию и инициировали поиски подозреваемого.
По мнению участников «Русской общины», необходимо проверить мигранта на причастность к другим преступлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове студента из Туркмении обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года.
Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, передает РИА «Новости». Колесник-Лавинская заявила, что европейские государства ссылаются на вопросы безопасности и решения местных опекунских советов, которые зачастую ставятся выше постановлений украинских судов.
Колесник-Лавинская отметила: «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности». По ее словам, Германия и Польша не признают украинские судебные акты, поскольку считают, что дети уже адаптировались, а родители проживают в опасной зоне.
Омбудсмен подчеркнула, что такая позиция европейских стран затрудняет процесс возвращения детей их семьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.
«Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.
Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».
«Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.
При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.
В Елабуге запретили прокат электросамокатов
Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».
По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.
Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.
Украина в настоящее время располагает семью или восьмью батареями ЗРК Patriot, двумя батареями SAMP/T, а также некоторым количеством старых комплексов MIM-23 HAWK и С-300, пишет WP Tech.
Эксперт Анджей Киньский заявил, что украинские расчеты с самого начала конфликта запускали больше ракет, чем требовалось по ситуации. «Пример – первая поставка немецких ракет IRIS-T: их рассчитывали на три месяца, а израсходовали за месяц», – отметил он.
Он напомнил, что во время первого применения Patriot на Украине в мае 2023 года за 90 секунд было запущено 30 ракет двумя батареями при технической возможности сопровождения только шести целей одновременно. По его словам, часть пусков осуществлялась «вслепую», что привело к потере дорогостоящих ракет и снижению эффективности обороны.
Эксперт также отметил, что значительное число ракет Patriot применялось даже против беспилотников Shahed, что экономически нецелесообразно. Он добавил, что постоянная нехватка новых ракет усугубляется невозможностью европейских стран производить эти боеприпасы самостоятельно, а зависимость Европы и Украины от поставок из США сохранится до запуска совместного завода в Германии, что ожидается не ранее 2027 года.
В материале отмечается, что в условиях истощения западных запасов Украина сталкивается с серьезными трудностями в поддержании достаточного количества ракет для Patriot, что может сказаться на способности защищать объекты от российских баллистических ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.
Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск
Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.
По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.
Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.
«Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие, как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск», – сказал он.
По его словам, данные лица находятся в «нормальных условиях».
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».
«Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.
По словам замминистра, как только Кишинев и Киев договорятся, «Грузия поможет всем находящимся на КПП отправиться на родину».
Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня, отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.
Волонтеры, которые оказывают помощь этим лицам на границе, утверждают, что те находятся в плохих, антисанитарных условиях.
Серийное производство самолетов МС-21 и «Байкал» запланировано к концу 2026 года
Самолеты МС-21 и «Байкал» будут готовы к серийному выпуску не позднее конца 2026 года, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на специализированной стратегической сессии в Москве. Мишустин подчеркнул: «МС-21 и «Байкал» должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть в октябре и декабре следующего года».
Премьер-министр отметил важность соблюдения сроков по подготовке к массовому производству этих моделей. Разработка и внедрение новых отечественных самолетов, по его словам, имеют стратегическое значение для развития российской гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые воздушные суда с полностью отечественными системами и двигателями будут переданы российским авиакомпаниям в следующем году.
Завершается сертификация полностью импортозамещенных российских авиалайнеров МС-21, «Суперджет» и Ил-114, а также продолжается создание самолета «Байкал» для местных линий. Начались сертификационные испытания опытного образца самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами, о чем сообщил Ростех.