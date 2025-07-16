Анонсирован визит короля Малайзии в Россию

Star: Король Малайзии Султан Ибрагим приедет в Россию в августе

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, ожидается, что Султан Ибрагим, король Малайзии, прибудет в Россию с государственным визитом в августе 2025 года, передает РИА «Новости».

Сообщается, что программа визита была представлена королю в среду во время брифинга, проведенного главным секретарем МИД Малайзии Азманом Мохд Зином во дворце Истана Негара.

На мероприятии присутствовали российский посол в Малайзии Наиль Латыпов, начальник протокола МИД Юбазлан Юсоф, шеф протокола правительства Розайнор Рамли и секретарь европейского отдела МИД Абу Бакар Мамат. Также на аудиенции находился главный администратор королевского двора доктор Азми Рохани. Как уточняется, Султан Ибрагим был информирован о деталях и дате визита в Россию в официальной обстановке.

Султан Ибрагим возглавил малайзийский престол в январе 2024 года, после того как был избран на Конференции наследственных правителей, которая проводится раз в пять лет согласно Конституции Малайзии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Малайзией в газовой отрасли и сфере мирного атома.

Путин на встрече с премьер-министром Малайзии обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН и пригласил короля Ибрагима посетить Россию с визитом.