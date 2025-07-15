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Депутат Кошелев сообщил о смене даты отправки квитанции за услуги ЖКХ в 2026 году
Депутат Кошелев: В 2026 году сменится дата отправки квитанции за услуги ЖКХ
С 1 марта 2026 года россияне будут получать квитанции за услуги ЖКХ не первого, а пятого числа каждого месяца в целях предотвращения задержек, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», – приводит его слова РИА «Новости».
Кошелев считает, что так в стране появится четкий и логичный алгоритм предоставления услуг ЖКХ. Кроме того, данное изменение – шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы.
«Такой, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан», – уточнил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 июля в России произошла плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%. Рост тарифов отличается в зависимости от региона.
Эксперты отмечают, что повышение отстает от уровня фактической инфляции. Сектор ЖКХ сталкивается с нехваткой инвестиций на модернизацию инфраструктуры, а недофинансирование приводит к кадровым проблемам в отрасли.