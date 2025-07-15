Депутат Кошелев сообщил о смене даты отправки квитанции за услуги ЖКХ в 2026 году

Депутат Кошелев: В 2026 году сменится дата отправки квитанции за услуги ЖКХ

Tекст: Ирма Каплан

«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», – приводит его слова РИА «Новости».

Кошелев считает, что так в стране появится четкий и логичный алгоритм предоставления услуг ЖКХ. Кроме того, данное изменение – шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы.

«Такой, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан», – уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 июля в России произошла плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%. Рост тарифов отличается в зависимости от региона.

Эксперты отмечают, что повышение отстает от уровня фактической инфляции. Сектор ЖКХ сталкивается с нехваткой инвестиций на модернизацию инфраструктуры, а недофинансирование приводит к кадровым проблемам в отрасли.