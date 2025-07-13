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Роднина назвала Туктамышеву уникальной зрелой фигуристкой
Роднина назвала Туктамышеву уникальной фигуристкой
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила выдающиеся достижения Елизаветы Туктамышевой, выделив ее способность успешно конкурировать с молодыми спортсменками на высоком уровне.
По словам Родниной, большинство юных фигуристок с возрастом теряют способность выполнять сложные технические элементы на прежнем уровне, передает «Лента.ру».
«Единственный в этом плане уникум – это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», - подчеркнула Ирина Роднина.
В июле 2024 года Туктамышева объяснила, что не планирует возвращаться к выступлениям, поскольку устала от постоянных физических нагрузок. Спортсменка второй сезон подряд не участвует в соревнованиях, но пока не объявляла о завершении карьеры. Туктамышевой 27 лет, она является чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хореограф Елизавета Навиславская ранее рассказала, что специально портила карандаш для создания нужной атмосферы в номере Туктамышевой на турнире «Русский вызов», где фигуристка стала третьей.