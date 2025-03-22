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    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки
    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    10 комментариев
    22 марта 2025, 22:03 • Новости дня

    Фигурист Кондратюк выиграл турнир «Русский вызов» в Петербурге

    Фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира «Русский вызов» в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Фигурист Марк Кондратюк одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Петербурге, он получил от судей 19,94 балла и занял первое место по итогам зрительского голосования.

    Фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», который прошел в Петербурге, передает ТАСС.

    Кондратюк, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, завоевал первое место благодаря высокому баллу судей – 19,94. Второе место с 19,63 балла поделили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Дмитрий Алиев.

    Следом за ними расположилась чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева с результатом 19,13 балла.

    По итогам зрительского голосования победителем также стал Марк Кондратюк. Алиев занял второе место, а Туктамышева третье. Синицина и Кацалапов стали четвертыми.

    В категории «Искусство» Кондратюк и Алиев разделили спецприз, а Туктамышева заняла второе место. В «Фигурном катании» первое место досталось Кондратюку, вторые позиции у Синициной и Кацалапова, третьим стал Алиев. Приз зрительских симпатий завоевал Алиев, следом за ним Кондратюк и Петр Гуменник.

    Победителем прошлогоднего турнира «Русский вызов» был олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    Коментарии (33)
    22 марта 2025, 10:47 • Новости дня
    СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
    СК: Спецслужбы недружественного государства организовали теракт в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы недружественного государства причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    На сайте ведомства указано, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что иностранные спецслужбы привлекли к совершению атаки членов международной террористической организации. В ходе проведения следственных мероприятий установлены и задержаны исполнители теракта, а также другие соучастники.

    На данный момент завершены следственные действия в отношении 19 обвиняемых, которые находятся под стражей. Эти лица продолжают ознакомление с материалами дела, в то время как еще ряд подозреваемых объявлены в розыск.

    Следствие восстановило хронологию действий соучастников на всех этапах подготовки и исполнения теракта, включая момент нападения и попытку бегства. Установлено, что в зависимости от роли в преступлениях были привлечены к ответственности лица, предоставлявшие жилье, транспорт и оружие, а также финансировавшие террористическую деятельность.

    Собранные доказательства позволяют сделать вывод о причастности всех фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

    Ранее СК сообщал, что шестеро граждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта в «Крокус сити холл», находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск. В начале марта председатель СК России Александр Бастрыкин подтвердил завершение расследования по делу о теракте в «Крокусе».

    Коментарии (32)
    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    22 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
    Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», рассказал телеведущий Андрей Малахов.

    В своем Telegram-канале он указал, что Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», ушла из жизни в субботу. Малахов отметил, что она была его подругой и великолепной актрисой.

    Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года. Она стала широко известна благодаря роли в фильме «Гусарская баллада» 1962 года. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году.

    Голубкина также запомнилась зрителям по ярким ролям в постановках Театра сатиры, где она служила многие годы. Ее вклад в развитие отечественного искусства высоко ценят коллеги и поклонники.

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    22 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо»

    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо», самолет повреждений не получил.

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно совершил посадку без шасси, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что у Су-34 возникла техническая неполадка, не позволившая выпустить шасси. Экипаж принял решение не катапультироваться, а сажать самолет «на брюхо».

    Ранее самолет Ан-24, следовавший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

    В феврале самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» вынужден был экстренно сесть в Бангкоке по причине срабатывания индикации положения створок шасси.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    22 марта 2025, 14:28 • Новости дня
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    Захарова предупредила Киев о симметричном ответе на удары по энергоинфраструктуре РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России заявил, что Украина нарушает договоренности и наносит удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на прежние обещания. Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

    Как сообщает Telegram-канал МИД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся удары Украины по российским энергетическим объектам. Захарова отметила, что, несмотря на договоренность, инициированную США, о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, украинские атаки продолжаются.

    По данным МИД, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, а 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Также были зафиксированы случаи атак украинских дронов на жилые дома и социальные учреждения. «Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира», – заявила Захарова.

    «Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взорвать газоизмерительную станцию «Суджа» могли неподконтрольные президенту Украины Владимиру Зеленскому неонацисты. Удар по станции доказал недоговороспособность Зеленского. Министерство обороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Дональда Трампа.

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    22 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.

    Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.

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    22 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Назван представитель России на «Интервидении»
    Назван представитель России на «Интервидении»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщил источник.

    По его словам, Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Министерству иностранных дел России 750 млн рублей на организацию и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Правительство России утвердило состав организационного комитета международного музыкального конкурса «Интервидение».

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    22 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    ПВО сбила украинский МиГ-29

    Российские ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, 142 дрона и 5 снарядов HIMARS

    ПВО сбила украинский МиГ-29
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM, как сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает РИА «Новости», средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также 142 беспилотных летательных аппарата. В сводке Министерства обороны России также говорится о пяти сбитых управляемых авиационных бомбах JDAM и пяти снарядах системы залпового огня HIMARS.

    Ведомство также уточнило, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по различным объектам, включая военные аэродромы, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника. Эти удары были произведены в 135 районах.

    Ранее ВКС России сбили украинский МиГ-29.


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    22 марта 2025, 08:40 • Новости дня
    Марочко: Российские войска формируют огневой мешок вокруг ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы успешно продвигаются на нескольких направлениях в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, формируя огневой мешок для украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские вооруженные силы продолжают наступательные действия в ДНР, сосредотачивая усилия на Часовом Яре, передает ТАСС.

    Военный эксперт добавил, что российские солдаты продвигаются сразу по нескольким направлениям, формируя огневой мешок для украинских войск, которые пытаются удержаться в центре города.

    Марочко отметил, что после успешного продвижения на северных рубежах, российские войска начали наступление на юг, окружая группировку ВСУ, находящуюся в районе Днепропетровской улицы.

    Особых успехов удалось достичь на улицах Спартака и Чехова. Эксперт подчеркнул, что украинские силы удерживают лишь небольшой участок в центре города, но если они продолжат оборону, то рискуют попасть в окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские силы сформировали огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

    Коментарии (8)
    22 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей

    Депутат Гаврилов обозначил условия для пенсии в 100 тыс. рублей

    Названы условия для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов назвал условия для достижения пенсии в 100 тыс. рублей, включая зарплату в 230 тыс. рублей и 64 года стажа.

    Гаврилов обсудил условия, при которых пенсия может достигать 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

    По его словам, необходимы значительные изменения в текущей пенсионной системе, чтобы достичь этого уровня выплат. Гаврилов подчеркнул, что при нынешней системе такие ожидания малореализуемы.

    Он отметил, что для получения пенсии в 100 тыс. рублей требуется выполнение трех условий: официальный доход не менее 230 тыс. рублей на протяжении всей трудовой жизни, 64-летний стаж работы и выход на пенсию не раньше 75 лет. Любые отклонения от этих параметров приводят к значительному снижению пенсии.

    Также депутат отметил, что дополнительная накопительная пенсия может быть альтернативой, формируемой через добровольные взносы или инвестиции.

    По данным Социального фонда России, для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей в месяц необходимо иметь ежемесячный доход не менее 230 тыс. рублей до вычета налогов. Кроме того, будущему пенсионеру потребуется накопить 625 пенсионных баллов.

    Кроме того, для достижения этой цели потребуется рабочий стаж не менее 62,5 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, c 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Эксперт рассказывала, что накопительную часть пенсии можно забрать при достижении пенсионного возраста или при наличии установленных законом оснований.

    Также эксперт объяснил, что уменьшение пенсий некоторых россиян в марте связано с корректировкой выплачиваемых сумм в зависимости от уровня прожиточного минимума в регионе.

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    22 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    Пушков: Отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что западные СМИ начинают пересматривать оценку событий на Украине 2014 года, признавая роль ультра-правых боевиков в начавшейся стрельбе на майдане.

    В своем Telegram-канале он указал, что отношение к событиям на Украине в 2014 году постепенно меняется.

    Он привел в пример статью издания «The Hill», где упоминается, что стрельбу на киевском майдане в феврале 2014 года начали украинские ультра-правые боевики. Авторы статьи признают, что именно они открыли огонь по силам правопорядка и протестующим, после чего обвинили в этом полицию и Виктора Януковича.

    Эта провокация, по мнению авторов публикации, стала предшествующей причиной госпереворота на Украине.

    Пушков подчеркнул, что западные СМИ начинают пересматривать свои оценки событий тех лет. Он отметил, что такое признание в американской прессе является важным шагом к более объективному освещению ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США начали готовить изгнание Владимира Зеленского.

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    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

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