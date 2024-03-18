Хореограф рассказала об «испорченном» реквизите Туктамышевой перед выступлением

Хореограф Навиславская заявила, что портила перед выступлением реквизит Туктамышевой для атмосферы

Tекст: Дарья Григоренко

Навиславская объяснила, что «потертый» карандаш был частью задумки номера, создавая атмосферу и помогая Лизе вжиться в образ. По словам хореографа, Туктамышева сама искала листы бумаги нужного цвета, чтобы все детали номера были гармоничны, передает Газета.Ru.

«Номер Лизы был продуман до мелочей, – поделилась Навиславская. – Мы специально «испортили» карандаш, которым она писала, чтобы он «пожил жизнь». Это создавало особую атмосферу, и Лиза, чувствуя это, по-другому себя вела на льду». «Лиза многое выдержала на своем пути, и ей есть, о чем катать», – добавила хореограф.

Навиславская объяснила, что для номера «Реквием» по поэме Марины Цветаевой она хотела сделать Лизу более строгой, взрослой и трагичной, чем она привыкла видеть себя в фигурном катании.

«Мы создали почти вечернее платье, женственную и очень аккуратную прическу, – поделилась Навиславская. – Лиза должна была быть другой, не такой, как мы привыкли ее видеть на льду». Хореограф подчеркнула, что целью было не создать образ Цветаевой, а показать Лизу как творца, художника, который переживает трагедию. «Кто-то увидел в Лизе Цветаеву, кто-то – абстрактного творца, – говорит Навиславская. – Это не испортило никому впечатление, потому что каждый воспринял номер по-своему».

Отмечается, что фигуристка выступала под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих. В начале программы Туктамышева сидела за столом и писала карандашом на пустом листе, после чего вставала и начинала кататься.

Хореограф также оценила нововведения турнира шоу-программ, отметив драматизм номеров. В этом году фигуристы должны были отразить в своих номерах культурные традиции России, а основой музыкального сопровождения могла стать музыка нашей страны.

«Новые правила «Русского вызова» – это интересный вызов для фигуристов, – сказала Навиславская. – С одной стороны, это ограничение, но с другой – стимул к поиску новых идей». Хореограф рассказала, что выбор музыки для номера Елизаветы Туктамышевой был непростым. «Мы хотели использовать русскую музыку, но в то же время не хотели отходить от драматического характера номера, – пояснила Навиславская. – В итоге мы остановились на «Реквиеме» Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих».

Навиславская также отметила, что драматизм номеров на «Русском вызове» не был случайным. «Задание было одно – номер на материале какого-то русского искусства, – сказала хореограф. –Фигуристы сами выбирали темы, которые им близки».

Напомним, Туктамышева заняла второе место на турнире «Русский вызов» и выиграла 3 млн рублей.