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Число отравившихся водой в Дагестане превысило 370 человек
В Дагестане зафиксировали 372 случая отравления водой, 357 детей
В Магарамкентском районе Дагестана за четыре дня число заболевших кишечной инфекцией, связанной с водопроводной водой, достигло 372 человек, среди пострадавших большинство – дети.
Число заболевших вследствие отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 372 человек, из которых 357 – дети, передает РИА «Новости».
Вспышка инфекции зафиксирована с 7 июля в нескольких селах района. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, задержан директор местного муниципального ЖКХ.
По данным следствия, все заболевшие употребляли питьевую воду из водопровода. «Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети», – отмечают в пресс-службе минздрава Дагестана.
С начала вспышки в Магарамкентскую районную больницу госпитализировано 120 человек, большинство из них несовершеннолетние. В стационаре продолжают лечение 97 человек, в том числе 91 ребенок. Специалисты проводят лабораторные исследования качества воды и принимают меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.
Накануне число отравившихся питьевой водой в Дагестане превысило 300 человек.
У госпитализированных после массового отравления в Магарамкентском районе выявили возбудителя дизентерии – бактерию рода шигелла.
Руководителя муниципального ЖКХ в Магарамкентском районе задержали после массовой вспышки инфекционного заболевания.