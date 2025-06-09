«Мерч.Конференция» в Москве впервые объединила государство и бизнес

Tекст: Дарья Григоренко

Организаторами выступили «Таврида.АРТ» и бренд «Арт.Молодость».

«Это первое мероприятие, на котором собираются производители мерча и те, кто в нем заинтересован как в инструменте продвижения различных проектов, а также дизайнеры. Цель всего этого – разговор о том, как делать красивый, практичный и в то же время осмысленный мерч. Сувенирная продукция – это важная часть коммуникации. Зачастую сама коммуникация очень короткая, и сувенирка позволяет ее продлить, вовлечь потребителя во взаимодействие с проектом. Мы видим, как удачные примеры мерча со смыслом становятся модными, они попадают в торговые сети и продаются как коммерческий продукт. И вот задача, которую помогают решить в том числе такие мероприятия, – сделать так, чтобы наши российские созидательные правильные смыслы оказались и в государственном, и в коммерческом секторе и получили широкое распространение, добравшись до самых отдалённых уголков нашей страны и даже выйдя за ее пределы. Сегодня здесь первый большой разговор об этом, и, надеюсь, эта дискуссия будет продолжаться», – отметил заместитель министра культуры Сергей Першин.

«Мерч стал эффективным инструментом коммуникации, позволяющим привлечь целевую аудиторию, особенно молодежь, – отмечает гендиректор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева. – С каждым годом растет количество проектов в этой нише, объединяющих бренды, художников и представителей культуры. Мы решили организовать отраслевое событие для обсуждения стратегий продвижения через мерч, создать возможность для коллабораций и запуска бизнеса в этой сфере».

В работе «Мерч.Конференции» приняли участие эксперты, среди которых Артемий Лебедев, обозначивший: «Простой критерий хорошего мерча – его хочется купить за деньги. Это суперкомбо, когда человек даже не думает, что это чей-то мерч, а он ему просто нравится, потому что это классная вещь». Также выступили представители MAER, Sostav.ru, Мастерской госдизайна в «Сенеже» и других организаций.

Мероприятие объединило федеральные корпорации, локальные бренды, производственные компании и учреждения культуры. В ходе дискуссий обсуждались эффективные практики продвижения, философия брендирования, создание социально значимого мерча и развитие региональной идентичности через сувенирную продукцию. Молодые дизайнеры приняли участие в «Креатоне», разрабатывая концепции для ведущих музеев и общественных проектов. В интерактивных зонах и Музее мерча гости познакомились с коллекциями и современными примерами продукции.

Конференция завершилась вручением Мерч.Премии. Эксперты выбрали победителей в девяти профессиональных номинациях, среди которых были отмечены лучшие корпоративные, креативные, культурные и экологичные проекты.