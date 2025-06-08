Власти США пригрозил арестами чиновникам Калифорнии за помеху рейдам

Tекст: Ольга Иванова

Федеральные иммиграционные рейды в Лос-Анджелесе продолжатся, несмотря на столкновения между демонстрантами и полицией, об этом сообщил Хоман в интервью Джейкобу Собороффу, передает NBC News.

Хоман подчеркнул, что «высокопоставленные чиновники Калифорнии могут быть арестованы, если будут препятствовать рейдам». Он отметил, что протестующие не только угрожают сотрудникам правоохранительных органов, но и нападают на них. «В последний час мы получили сообщения о протестах с использованием бутылок с зажигательной смесью. Протестующие намеренно пытаются перегрузить силы правопорядка», – заявил Хоман.

Президент Дональд Трамп пригрозил направить в город Национальную гвардию для обеспечения общественной безопасности, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Хоман пояснил, что гвардия будет введена не только для защиты сотрудников полиции, но и для восстановления порядка на улицах города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.

Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.