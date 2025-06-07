  • Новость часаМедведев объяснил, почему Киев не забирает тела солдат
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    Мерц проиграл Маску
    Эксперт назвал причину внезапного отказа Киева принимать тела военнослужащих ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся
    В Харькове произошла самая масштабная с начала СВО серия взрывов
    Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    35 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    7 июня 2025, 22:45 • Новости дня

    Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главный режиссер Цирка Никулина умерла на 52-м году жизни, сообщил народный артист России Эдгар Запашный.

    Бывший главный режиссер Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина скончалась 7 июня на 52-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале народный артист России Эдгар Запашный.

    Он выразил глубокие соболезнования семье и друзьям Дружининой. К словам поддержки присоединились также дирекция и коллектив Цирка Никулина, отметив вклад режиссера в развитие циркового искусства.

    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    7 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».

    «Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.

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    7 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью в Харькове были уничтожены сотни военных ВСУ и нарушены поставки вооружения на фронт, удары также пришлись по складам и производству беспилотников.

    В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».

    Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.

    Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.

    В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.

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    7 июня 2025, 13:09 • Новости дня
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью изданию Guardian.

    По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева
    Маск оценил шутку Медведева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

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    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (17)
    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

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    7 июня 2025, 13:53 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

    Эксперт Перенджиев объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Трамп продолжает общаться с Зеленским, но уже понимает, что тот и его банда все больше вне закона, контакты с ним приравниваются к общению с террористом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину.

    «Трамп понимает, что Зеленский и вся его клика все больше вне закона. В конечном итоге «проклятие Зеленского» становится намного шире – контакты с ним уже приравниваются к общению с террористом, каким в свое время был Усама бен Ладен», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По мнению собеседника, психологически Трамп, видимо, уже настроен на то, «чтобы в конечном итоге русские разгромили Зеленского».

    «На Западе о Зеленском говорили, что это борец за демократию и свободу, а на деле он докатился до того, что стал террористом, причем пострашнее того же бен Ладена. По всей видимости, Трампа раздирают противоречивые чувства, и он понимает, что Зеленский – террорист и военный и преступник, который достался ему в наследство от Байдена», – пояснил спикер.

    Столь эмоциональные заявления президента США в адрес Украины связаны с двумя моментами – недавними террористическими актами Киева против мирных жителей России, а также налетом беспилотников на стратегические объекты.

    «Трамп общается с Зеленским, жмет ему руку, а на этом человеке кровь невинных мирных жителей. При этом США формально еще остаются союзником Украины, – пояснил эксперт. – Атака на самолеты стратегической авиации подвергает угрозе стратегический баланс сил в мире. Суть сводится к тому, что дается очень плохой пример другим террористам, в том числе в отношении стратегической авиации США и других стран НАТО».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева. «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта, но при этом сохраняется возможность введения дополнительных санкций против России.

    В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд «Климов – Москва», в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек. Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

    В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

    В конце прошлой недели украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. По данными Минобороны, несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В МИД России заявили, что пострадавшие самолеты будут восстановлены.

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    7 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

    Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

    Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    7 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского

    Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»

    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».

    По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.

    Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.

    Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.

    Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.

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    7 июня 2025, 05:58 • Новости дня
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро
    Директор ФБР нашел «тайную» комнату в штаб-квартире бюро
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В штаб-квартире ФБР обнаружена скрытая комната, где хранились документы и жесткие диски, сообщил директор бюро Кэш Патель.

    Патель заявил об этом в интервью Джо Рогану. «Когда я впервые попал в бюро, то обнаружил в здании имени Гувера (штаб-квартира ФБР ) комнату, которую (экс-глава ФБР Джеймс) Коми и другие скрывали от мира», – приводит слова Пателя РИА «Новости».

    В помещении находилось множество документов и компьютерных жестких дисков, о которых, как заявил Патель, ранее «никто не слышал». Он уточнил, что в настоящее время его сотрудники приступили к изучению найденных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель грозит провести масштабные изменения в ФБР, предполагающие смену всей парадигмы работы ведомства. Сенат США утвердил его на пост директора ФБР минимальным большинством в 51 голос. Его назначение сопровождалось длительными спорами и скандалами.


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    7 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители задержали нескольких членов ОПГ, которые оборудовали в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» цех по переделке и сборке оружия.

    В материалах дела указано, что незаконное приобретение, передача, хранение, сбыт и переделка огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов осуществлялись участниками группы на территории и в помещениях указанного торгового центра, передает ТАСС.

    Расследование деятельности группы стартовало в июне 2023 года. Среди задержанных оказались бывший гендиректор ООО «РТГ» Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также предполагаемый соучастник Константин Белоножкин.

    Им предъявили обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Все четверо находятся под стражей, дело передано в Дорогомиловский суд Москвы.

    В рамках расследования были также задержаны еще несколько человек, их дела выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали двоих участников преступной группы, которые находились в федеральном розыске за хищение товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области.

    Коментарии (0)
    7 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Ивлев отметил, что в Берлине документ о взятии на себя верховной власти в отношении Германии был подписан правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, первой свою подпись под декларацией поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, после чего ее подписали командующие других союзных войск.

    Ивлев подчеркнул, что Мерц не сможет уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

    Коментарии (14)
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    Китай может обрушить мировой автопром

    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Мерц проиграл Маску

    Немецкие СМИ сравнивают канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом, который пытается понравиться сварливой будущей теще, а «теща» – это президент США Дональд Трамп. Однако миссия «жениха» была провалена, в том числе, как ни странно, из-за Илона Маска. Подробности

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    Украина отказывается хоронить своих погибших солдат

    Киев неожиданно перенес запланированный на субботу прием тел погибших военнослужащих и сдвинул на неопределенный срок обмен пленными. Договоренность о передаче 6 тыс. тел была достигнута по итогам второго раунда переговоров в Турции. Сейчас в рефрижераторах в Брянской области готовы к передаче более тысячи тел. К отправке готовятся еще четыре эшелона. Но, как говорят эксперты, у Киева есть несколько причин не принимать тела погибших. Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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