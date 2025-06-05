Кремль анонсировал совещание Путина по нацпроектам

Кремль: Путин проведет заседание по запуску новых нацпроектов 6 июня

Tекст: Елизавета Шишкова

Совещание состоится 6 июня в формате видеоконференции, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Главной темой заседания станет запуск новых национальных проектов, которые ориентированы на достижение национальных целей развития России до 2030 года и на более дальнюю перспективу – до 2036 года.

С основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев выступит с информацией о ходе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Участники совещания обсудят меры поддержки и перспективы развития новых направлений в российской экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин проведет очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский примет очное участие в заседании.