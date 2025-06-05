Пискарев заявил о шпионаже «Британского совета» под видом культурных проектов

Tекст: Вера Басилая

Пискарев считает, что деятельность «Британского совета» в России была признана нежелательной, так как организация вела разведывательную работу под видом культурного и образовательного сотрудничества, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что решение о признании организации нежелательной ожидаемое и закономерное.

Пискарев напомнил, что еще в прошлом году комиссия предложила внести «Британский совет» в перечень организаций, подлежащих выдворению с территории России.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории России.

Сотрудники ФСБ установили участие «Британского совета» в секретных операциях британских спецслужб, маскируемых под гуманитарные проекты и продвижение западных ценностей.

«Британский совет» задействуется спецслужбами Британии в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета различных государств.

В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют непосредственной и насущной угрозой для Соединенного Королевства.