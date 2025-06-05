Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.0 комментариев
В Госдуме заявили о шпионаже «Британского совета» в России
Пискарев заявил о шпионаже «Британского совета» под видом культурных проектов
Под видом культурных и образовательных проектов «Британский совет» (The British Council, организация признана нежелательной в России) осуществлял разведывательную деятельность в интересах Британии и киевских властей, заявил глава профильной комиссии Василий Пискарев.
Пискарев считает, что деятельность «Британского совета» в России была признана нежелательной, так как организация вела разведывательную работу под видом культурного и образовательного сотрудничества, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что решение о признании организации нежелательной ожидаемое и закономерное.
Пискарев напомнил, что еще в прошлом году комиссия предложила внести «Британский совет» в перечень организаций, подлежащих выдворению с территории России.
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории России.
Сотрудники ФСБ установили участие «Британского совета» в секретных операциях британских спецслужб, маскируемых под гуманитарные проекты и продвижение западных ценностей.
«Британский совет» задействуется спецслужбами Британии в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета различных государств.
В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют непосредственной и насущной угрозой для Соединенного Королевства.