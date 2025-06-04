Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой

Tекст: Мария Иванова

В результате удара в Одесской области было поражено подразделение украинских военных и французских наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

По его словам, «есть сведения о том, что в Одесскую область завезли неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям... Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело». Сообщается, что подразделение насчитывало до 50 человек.

Кроме того, в Харькове ударами был разрушен цех по сборке беспилотников, а также поражен склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных. Лебедев уточнил, что прилет произошел в момент, когда склад был полностью заполнен, что привело к уничтожению оборудования и собранных моделей.

Еще один удар был нанесен и по узлу логистики и складским помещениям украинских военных в подконтрольном ВСУ Херсоне. Координатор подполья подтвердил, что целью стали именно логистические объекты и склады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

До этого подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также заявило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.