Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
СК задержал участников противоправных действий у Ярославского вокзала
СК заявил о задержании всех участников противоправных действий у Ярославского вокзала
Всех причастных к противоправным деяниям у Ярославского вокзала в столице доставили в подразделение СК, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.
Следователи получили материалы проверки по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве, указало ведомство, передает ТАСС.
Они изучили материалы и решили возбудить уголовное дело. Всех фигурантов доставили в московское подразделение СК. Криминалисты начали осмотр изъятых мобильных устройств и автомобиля.
Ранее в МВД России сообщили, что вечером 3 июня шесть человек были задержаны на Ярославском вокзале Москвы после инцидента, привлекшего повышенное внимание общественности.
До этого депутат Евгений Попов сказал, что направит запросы в СК и МВД по поводу сообщений о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. В СМИ появилась информация о похищении Щепихина неизвестными.