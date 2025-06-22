В Иране заверили в отсутствии утечки радиации после ударов США

Tекст: Ирма Каплан

«Центр ядерной безопасности Ирана незамедлительно провел исследование возможного распространения ядерного загрязнения вокруг ядерных объектов. Никаких признаков загрязнения не зарегистрировано. Таким образом, никакой опасности для жителей, проживающих вокруг этих объектов, нет», – приводит агентство IRNA сообщение организации.

Там добавили, что Организация по атомной энергии Ирана в своем заявлении, подчеркивая беспочвенность некоторых слухов после атак на ядерные объекты.

«Ложные сообщения и анализы, проводимые неспециалистами и опубликованные ненадежными источниками, не должны быть основанием для суждений и беспокойства», – предупреждают в организации.

Жителей Ирана призывают проверять информацию и ориентироваться на данные Организации по атомной энергии Ирана и Центр ядерной безопасности страны.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США. А Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» Ближнего Востока и потребовал «заключить мир».

По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию.