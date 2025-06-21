Пушилин рассказал о продолжающихся городских боях в Часовом Яре

Пушилин сообщил о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

Tекст: Вера Басилая

Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.