ВС России ликвидировали укрепрайон ВСУ в Часовом Яре и продвинулись на окраинах

Tекст: Вера Басилая

По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВС России выбили украинских бойцов с ряда городских построек по улице Пушкина в Часовом Яре и продвинулись на южных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.

Он отметил, что за несколько последних суток ВС России уничтожили в центральной части Часова Яра укрепрайон ВСУ.

Марочко подчеркнул, что несмотря на потери, украинские силы продолжают упорное сопротивление в Часовом Яре. Киев, по его словам, перебрасывает в этот район новые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан, которые несут большие потери.

Ранее подразделения ВДВ нанесли огневой удар по скоплению украинской пехоты в укрепленном опорном пункте к югу от города Часов Яр.

Под Часовым Яром осталось около 800 тел погибших военнослужащих.

