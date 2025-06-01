Пленный ВСУ: Командование приказывало стрелять в мирных жителей Часова Яра

Tекст: Ирма Каплан

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало открыть огонь по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат на видео в распоряжении РИА «Новости».

Пленный рассказал, что его и группу военных ВСУ взяли в плен бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии при зачистке квартала в Часовом Яре. Некоторое время пленные помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.

По словам пленного украинского военного, однажды мирные граждане вышли из дома и направились к заводу в Часовом Яре, размахивая белым флагом.

«Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», – сказал пленный.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из пленных украинских военных рассказывал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. Еще один пленный ВСУ сообщил о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.