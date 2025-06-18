В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.4 комментария
МАГАТЭ: Объекты в Тегеране и Кередже пострадали в результате ударов
В результате ударов были повреждены здания на объектах по производству оборудования для центрифуг в Тегеране и Кередже, находившихся под контролем МАГАТЭ.
Повреждения на объектах в Тегеране и Кередже, где производилось оборудование для центрифуг, подтверждены МАГАТЭ, передает ТАСС.
Сообщается, что в Тегеране пострадало одно здание, где занимались производством и испытаниями роторов для передовых центрифуг, а в Кередже были разрушены два здания, на которых изготавливались различные компоненты центрифуг.
В МАГАТЭ отметили, что располагают информацией о нанесении ударов по комплексу TESA в Кередже и Тегеранскому ядерному исследовательскому центру. Оба объекта ранее находились под контролем и проверкой МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
В ночь на среду Армия обороны Израиля атаковала производственные объекты в районе Тегерана, которые были задействованы в изготовлении центрифуг для обогащения урана. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что взял контроль над воздушным пространством Израиля после применения гиперзвукового оружия.