Сенатор Сандерс предложил законопроект о запрете войны с Ираном

Tекст: Александра Юдина

По словам Сандерса, целью документа становится запрет для американского президента использовать федеральные средства для финансирования военных действий против Ирана, если на это не получено разрешение конгресса, передает РИА «Новости».

К инициативе Сандерса присоединились семь сенаторов-демократов.

Сандерс отметил, что, по его мнению, новая война на Ближнем Востоке может привести к огромным человеческим потерям и финансовым затратам, а также усугубить ситуацию в регионе.

Отмечается, что аналогичный законопроект Сандерс уже представлял в январе 2020 года, когда президентом США был Дональд Трамп. Тогда инициативу поддержали Чак Шумер и Камала Харрис.

Ранее The New York Times писала, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.