России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
МВД объявило в розыск якобы похищенную в Петербурге Сулейманову
В федеральной базе МВД появилась информация о розыске Седы Сулеймановой, исчезновение которой якобы связывали с возможным похищением и возвращением в Чечню.
«Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший», – говорится в карточке базы розыска, передает РИА «Новости».
Дело об исчезновении Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года.
Ранее, в августе 2023 года, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил о встрече с девушкой. По информации признанной иноагентом организации «Кризисная группа СК SOS* Северный Кавказ», Сулейманова якобы была похищена в Петербурге и возвращена в Чечню.
Подруга Сулеймановой Елена Патяева сообщала, что Сулейманова перестала выходить на связь после возвращения на территорию республики.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом