Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Пашинян выразил уверенность в укреплении отношений Армении и России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России.
В послании Пашинян поздравил россиян с государственным праздником и подчеркнул его символическое значение, сообщила пресс-служба армянского кабмина, передает ТАСС.
«В новейшей истории Российской Федерации этот праздник является символом преемственности поколений», – отмечается в поздравлении.
Глава правительства Армении заявил, что уверен в дальнейшем укреплении отношений между Ереваном и Москвой. Пашинян подчеркнул, что развитие сотрудничества будет происходить на благо народов обеих стран.
В начале июня Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство, обсудив ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки.
Путин поздравил Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил Путина с Днем России.