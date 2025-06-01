Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.10273 комментария
Путин и Пашинян обсудили будущее российско-армянских отношений по телефону
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство, обсудив ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки. В ходе разговора было подтверждено намерение обеих стран развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.