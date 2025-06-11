Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Вакаловщины, Хотени, Писаревки, Рыжевки, Павловки, Андреевки, Кондратовки, Новой Сечи и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении были поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ возле Тихого, Ветеринарного и Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили до 165 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая америкаснкую 155-мм гаубицу М777. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Андреевкой Харьковской области, Карповкой, Ямполем, Волчьим Яром и Кировском Донецкой народной республики (ДНР).

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ «Октава-С» и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Серебрянки, Васюковки, Северска, Петровки, Часова Яра, Белой Горы, Плещеевки и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял до 135 военнослужащих, танк, бронемашину, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную установку Krab.

В зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 460 военнослужащих.

В результате действий группировки «Восток» ВСУ потеряли более 225 военнослужащих.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Павловки, Каменского Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области.

Уничтожены до 70 военнослужащих, два пикапа, две американские 155-мм гаубицы М777 и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Минобороны ранее подчеркнуло, что группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом.

ВС России за сутки поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ.

Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.