Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Стало известно о встрече Путина с главой «Деловой России»
Анонсирована встреча Путина с главой «Деловой России»
Во вторник в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с председателем организации «Деловая России» Алексеем Репиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник встретится в Кремле с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, сообщают журналистам в пресс-службе Кремля, передает ТАСС. Ожидается, что эта встреча пройдет в середине дня и будет открыта для представителей СМИ.
Как пояснил Песков, встреча связана с подготовкой к двадцатому съезду «Деловой России». «В этой связи в рамках этой подготовки Репик будет докладывать президенту, как обстоят дела и какие вопросы на повестке дня», – отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что для Путина вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, всегда остаются среди приоритетных направлений. О деталях встречи и основных темах доклада пока не сообщается.
Накануне Песков анонсировал встречу Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.