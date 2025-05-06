Стало известно о встрече Путина с главой «Деловой России»

Анонсирована встреча Путина с главой «Деловой России»

Tекст: Ольга Иванова

Путин во вторник встретится в Кремле с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, сообщают журналистам в пресс-службе Кремля, передает ТАСС. Ожидается, что эта встреча пройдет в середине дня и будет открыта для представителей СМИ.

Как пояснил Песков, встреча связана с подготовкой к двадцатому съезду «Деловой России». «В этой связи в рамках этой подготовки Репик будет докладывать президенту, как обстоят дела и какие вопросы на повестке дня», – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что для Путина вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, всегда остаются среди приоритетных направлений. О деталях встречи и основных темах доклада пока не сообщается.

Накануне Песков анонсировал встречу Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.