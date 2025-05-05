Песков анонсировал встречу Путина с Собяниным

Зарубин рассказал о подробностях ночного интервью с Владимиром Путиным, которое завершилось только в половине третьего ночи. По его словам, президент сам предлагал продолжать разговор, если у журналистов оставались вопросы, и проявил открытость к любым, даже сложным темам, передает РИА «Новости».
Журналист отметил: «Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: «Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть»». По его словам, беседа продолжалась еще некоторое время после этого, несмотря на поздний час.
Съемочная группа поздно ночью также побывала в кремлевской квартире Путина, где президент показал библиотеку, несколько жилых комнат и домашнюю церковь. Однако обсуждать личные вопросы Путин предпочел в другой части резиденции, предложив переместиться для подобных разговоров.
«Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская – расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение», – отметил Зарубин.
Журналисты также наблюдали за насыщенным рабочим днем главы государства, попав к нему в кабинет только в 1:40 ночи. Самой сложной задачей при создании фильма Зарубин назвал необходимость охватить ключевые события последних 25 лет, акцентируя внимание на последних, наиболее трудных годах.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера. Путин показал свою личную гардеробную и библиотеку с домашним кинотеатром.
Глава государства также показал спортзал и рассказал, что ежедневно занимается спортом по полтора часа в оборудованном спортзале своей кремлевской квартиры, предпочитая утренние тренировки и плавание.