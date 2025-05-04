За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать ааэропорты
Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.
О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.
Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.
Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.