Пожарные спасли людей с крыши затонувшего авто в Приморье

Tекст: Ольга Иванова

Пожарные Приморского края спасли трех человек, оказавшихся в опасной ситуации на затопленном автомобиле, который уносило течением, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в субботу, когда после ливней в регионе резко ухудшилась паводковая обстановка, и автомобиль УАЗ застрял в воде.

На крыше утонувшей машины находились трое пострадавших, которые звали на помощь. Как отметили в министерстве ГО и ЧС Приморья, ситуация становилась критической из-за усиливающегося течения, сносившего автомобиль.

Спасатели из 28-го отряда Лесозаводского округа выехали к месту происшествия и успешно эвакуировали всех пассажиров на берег. В ведомстве подчеркнули, что пожарные рисковали жизнью ради спасения людей, но благодаря их решительным действиям никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вода в Иртыше у Усть-Ишима превысила критическую отметку, а паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим.