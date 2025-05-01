Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим в Тюменской области
Вода в Тюменской области повредила подъезды к мосту через реку Ишим, соединяющему села Ильинка и Афонькино, движение по переправе временно остановлено, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Разрушение подъездов произошло из-за сильного напора воды, однако конструкция и опоры самого моста остались невредимыми, пояснил Моор в своем Telegram-канале.
Моор добавил, что движение транспорта по мосту пришлось прекратить, а для жителей организовали лодочную переправу, согласовав расписание катеров с автобусами.
Губернатор указал, что дорога у моста выполняет функции дамбы. Перепад уровня воды составляет около полуметра, из-за чего усилился напор потока. Дорожные службы уже предпринимали попытки укрепить подъезды бутовым камнем, но стихия оказалась сильнее.
Сейчас в восстановлении задействованы 25 рабочих и 16 единиц техники из Тюмени, специалисты решили укреплять наиболее уязвимую сторону сваями.
Напомним, в среду в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.