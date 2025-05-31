  • Новость часаВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России
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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже
    Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    22 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 20:19 • Новости дня

    Пожар в Красногорске охватил 4 тыс. кв. метров

    Tекст: Мария Иванова

    В Красногорске на территории предприятия загорелись ангар, хозяйственные постройки и резиновая крошка, площадь пожара достигла 4 тыс. кв. метров.

    Площадь пожара на территории производственного здания «Колесник» в подмосковном Красногорске увеличилась до 4 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС уточнили: «Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории».

    Ранее площадь возгорания составляла 900 кв. метров, огонь был зафиксирован в ангаре и на прилегающей к нему территории, где горела резиновая крошка.

    Информации о пострадавших пока не поступало. Для ликвидации огня привлечены 13 единиц техники и 45 человек личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Новый в Красногорске произошел пожар на предприятии по производству резиновой продукции. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности.

    31 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    Радиостанция «Судного дня» передала два новых загадочных сообщения
    @ Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В эфире загадочной военной радиостанции «Судного дня» (УВБ-76) появились новые кодовые слова, прозвучавшие спустя три дня после предыдущих сообщений.

    Радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», передала загадочные сигналы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным ресурса, 29 мая в 13.03 по московскому времени в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19.16 – «копна».

    УВБ-76 – это военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. В эфире она обычно транслирует однотипный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «жужжалка». Время от времени станция выходит из привычного режима и передает отдельные закодированные слова.

    Существует версия, что УВБ-76 создавалась как элемент системы «Мертвая рука», что породило вокруг нее множество мифов и теорий. Последний раз подобные сигналы в эфире фиксировали 26 мая – тогда прозвучали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22  мая радиостанция УВБ-76 передала загадочные слова «беззлобие» и «хрюкостяг». А в феврале станция активировалась 46 раз, что стало рекордом.

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    30 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении

    Генпрокуратура направила в суд дело против воевавшего в рядах ВСУ армянского снайпера

    В суд направлено дело против пытавшегося въехать в Россию снайпера ВСУ из Армении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Армении, который добровольно вступил в ВСУ в качестве снайпера, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Отмечается, что мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в 2022 году, действуя снайпером и участвуя в вооруженных столкновениях против российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, передает Ura.ru.

    По данным следствия, с ноября 2022 по декабрь 2023 года он получал вознаграждение не менее 90 тыс. гривен ежемесячно за участие в боевых действиях. Во время пребывания в зоне конфликта он был ранен, после чего дезертировал, покинул территорию Украины транзитом через Молдавию и попытался въехать в Россию.

    Сейчас он находится под стражей, судебные материалы переданы в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

    В ноябре прошлого года гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Ранее австралийского наемника Калеба Листа, воевавшего против российской армии в составе украинского батальона, заочно приговорили за наемничество.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    31 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    ВС России ударом «Искандера» в Сумской области уничтожили две установки HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 60592 беспилотника, 609 ЗРК, 23671 танк и другие бронемашины, 1565 боевых машин РСЗО, 25491 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 243 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    31 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    СМИ сообщили о мрачной атмосфере на встрече по Украине в Гааге
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники встречи в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки Киева со стороны США и обсудили дальнейшие действия западных стран, пишет Telegraph.

    На встрече западных представителей в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера, передает РИА «Новости». Как пишет Telegraph, западные чиновники высказывали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

    Один из западных чиновников прямо заявил изданию: «Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся».

    Другой европейский дипломат отметил, что во время обсуждений участники подчеркивали необходимость поиска вариантов продолжения поддержки Украины с учетом сокращения американских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ставят под угрозу проведение июньского саммита НАТО в Гааге. Владимир Зеленский не был приглашен на этот саммит по инициативе США. В Гааге в рамках международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» прошло официальное открытие реестра данных об ущербе, нанесенном Украине в ходе боевых действий.

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    31 мая 2025, 14:38 • Новости дня
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    Захарова назвала позором выборы президента федерации настольного тенниса
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комментируя выборы президента Международной федерации настольного тенниса, официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила дистанционное голосование и действия Петры Серлинг.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике итоги выборов главы Международной федерации настольного тенниса, пишет ТАСС.

    Она заявила, что голосование отличалось вопиющими нарушениями и станет примером позорной политизации спорта.

    Захарова отметила, что на выборах в Дохе победу одержал катарец Халил аль-Моханнади с 98 голосами, а шведка Петра Серлинг набрала 87 очков очно и еще 17 онлайн. При этом всего 16 делегаций зарегистрировались для дистанционного голосования, но в итоге дистанционно проголосовали 21 выборщик, что стало грубым нарушением.

    Захарова заявила: «Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации». Она также подчеркнула, что Серлинг, ранее выступавшая за санкции против российских спортсменов, проиграла выборы, но «накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента».

    Дипломат добавила, что нынешний международный настольный теннис запомнится грязным голосованием и нелепыми инцидентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали на десятый день Паралимпийских игр в Париже. Маляк Алиева получила бронзовую медаль в турнире по настольному теннису.

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    31 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Степашин спрогнозировал будущее Украины

    Степашин увидел будущее Украины мирным, похожим на времена СССР

    Степашин спрогнозировал будущее Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период, заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

    Сергей Степашин заявил, что видит будущее Украины похожим на ту, что он помнит во времена СССР. По его словам, Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после распада Советского Союза происходящее с Украиной стало катастрофой и бедой. Степашин также отметил, что не исключает сохранения суверенитета Украины, задаваясь вопросом, в каком качестве это возможно.

    Он подчеркнул, что Россия не ставила задачи завоевания всей Украины, и напомнил о заявлениях Владимира Путина в начале спецоперации на Украине по поводу отсутствия намерений расширять НАТО и искоренения нацизма.

    Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР после событий с ГКЧП. Степашин назвал конфликт на Украине «внутренним» делом.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    31 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры
    @ Stefan Sauer/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.

    Как передает ТАСС, командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье сообщил о наличии угроз со стороны украинской диаспоры в Европе для добровольцев и их семей, участвующих в спецоперации на стороне России. Мюнье отметил, что особенно активны в этом вопросе представители ультраправых организаций и лица, связанные с криминалом, которых он назвал «ярыми патриотами». По его словам, именно эти люди активно выступают на Западе против России, однако сами не участвуют в боевых действиях.

    Также он добавил, что в украинской диаспоре есть и те, кто уехал от войны или не хочет принимать в ней участие на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Луганска Сергей переехал во Францию в десять лет и служил в Иностранном легионе. Он решил отправиться добровольцем в Донбасс. Доброволец из Сербии Братислав Живкович назвал специальную военную операцию неизбежным этапом мировой истории. Живкович выразил уверенность в победе России.

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    30 мая 2025, 21:41 • Новости дня
    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку

    Диетолог Гинзбург порекомендовал есть картофель холодным

    Диетолог рассказал, почему нельзя есть горячую картошку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург. Однако, по его словам, вреда от картофеля будет существенно меньше, если его есть холодным.

    «Картофель относится к углеводистым продуктам, то есть основная его энергетическая составляющая присутствует в виде крахмала. Крахмал – это питательное вещество, состоящее из молекул глюкозы. По сути, кроме самой глюкозы это еще и ряд соединений, сахаров. Но крахмал также присутствует в хлебе, крупах, бобовых. И все зависит от того, насколько быстро он из тех или иных продуктов усваивается», – говорит Гинзбург.

    Он поясняет, что чем быстрее расщепляется и усваивается крахмал, тем хуже для организма, поскольку в этом случае резко повышается уровень глюкозы в крови. Вследствие возникает неприятная для обмена веществ ситуация: много глюкозы, много инсулина, а потом уровень глюкозы начинает падать, что тоже плохо.

    «Специалисты проводили исследования, где сравнивали, сколько здоровья прибавляет употребление картофеля людям, – продолжает врач. – В результате пришли к выводу, что чем больше человек потребляет картофеля, тем хуже. В связи с этим диетологи относят картошку к менее желательным продуктам. Однако, также имеет значение способ ее употребления».

    Картошку можно готовить по-разному, говорит диетолог. «Кто-то любит ее зажарить в масле, готовит из нее картофель фри или чипсы. Такие добавки делают ее только более вредной. То же самое касается и пюре: когда мы мнем картофель, то рушим его волокна, делая его еще более усваиваемым, что тоже не очень хорошо для нас. Но если соблюдать баланс и есть, скажем, его с салатом или капустой, то, безусловно, польза будет налицо», – считает собеседник.

    Но этот картошку можно сделать более полезной, если есть картофель не горячим, а остывшим, добавляет диетолог. «Было проведено исследование, в котором выяснили, что при остывании часть крахмала в картофеле переходит в резистентный крахмал, что куда более полезно для микрофлоры кишечника. Поэтому, подавать картофель к столу стоит остывший. Кроме того, стоит обращать внимание на сорт картофеля. Полезнее оказываются менее рассыпчатые, поскольку в них больше пищевых волокон и белка. В результате такой картофель медленнее расщепляется», – объяснил Гинзбург.

    «Соответственно, если брать менее рассыпчатый картофель, не есть его горячим и делать из него сложные гарниры, добавляя салаты, зелень, капусту тушеную, или подавать его в супе, то этот продукт вполне можно считать полезным. Здоровому человеку я не рекомендовал бы его есть более 3–4 раз в неделю», – заключил Гинзбург.

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    31 мая 2025, 03:30 • Новости дня
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    В Сенате США собрались начать подготовку пошлин в 500% против партнеров России
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США на следующей неделе собираются начать заниматься законопроектом, предусматривающим 500-процентные пошлины в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России, заявили американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

    Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что его коллеги готовы работать над законопроектом: «Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект». По его словам, есть и члены Палаты представителей, «которые готовы двигаться».

    Он выразил сомнения в заинтересованности России в мире и сказал, что не ожидает от переговоров в Стамбуле результатов, которые позволят отказаться от новых санкций, передает ТАСС.

    Блюменталь сообщил, что европейские союзники поддерживают ужесточение санкций. Блюменталь уточнил, что законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для Индии, Китая и других партнеров России. Он также сообщил о запланированных переговорах в Париже с руководством Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии авторов законопроекта, новые меры должны «изолировать Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает». Сенатор Рэнд Пол заявил, что «это вызовет экономическую катастрофу» в самих США.

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    30 мая 2025, 21:45 • Новости дня
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    Украина пропустила выплату 665 млн долларов по госдолгу
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, пропуск выплаты по этим обязательствам означает дефолт по ВВП-варрантам. Облигации, 20% которых принадлежат Украине, предусматривают выплаты инвесторам, если экономический рост страны превышает 3% в год.

    В 2023 году размер выплаты был связан с ростом ВВП Украины, однако из-за отсутствия соглашения с хедж-фондами и другими кредиторами реструктуризация не состоялась. Власти Украины заявили, что продлят мораторий на выплаты по данным облигациям до достижения договоренности о реструктуризации.

    Как отмечает агентство, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями. Это защитило Киев от автоматического перехода дефолта с одного типа долга на другой.

    Ранее сообщалось, что объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.

    8 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга.

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    30 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, системы ПВО и дальнобойное вооружение накануне новых переговоров по урегулированию конфликта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о предоставлении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также поставках техники, систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения, передает РИА «Новости».

    Встреча главы Минобороны Украины Рустема Умерова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Умеров пояснил, что первый заместитель министра Сергей Боев обозначил основные направления поддержки, включая инвестиции в ОПК, поставку техники, систем ПВО, боеприпасов к ПВО и снарядов основных калибров, а также усиление дальнобойных возможностей.

    В среду Умеров также заявлял, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

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    30 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    Маск ответил на вопрос о синяке под глазом шуткой про пощечину Макрону
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На пресс-конференции в Белом доме Илон Маск ответил на вопрос о синяке под правым глазом шуткой, отсылающей к инциденту между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.

    Маска спросили, откуда у него синяк. Тот в ответ заявил: «Я не был где-либо рядом с Францией». При этом Маск добавил, что тут можно пошутить на тему пощечин. В свою очередь, присутствовавший министр торговли США Говард Латник тоже заявил: «Первая леди Франции».

    После этого Маск уточнил, что синяк ему поставил пятилетний сын. По словам предпринимателя, он предложил мальчику: «Давай, ударь меня по лицу». «И он ударил», – рассказал Маск. Он отметил, что сначала не почувствовал удара, а затем заметил последствия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

    Коментарии (3)
    31 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
    Британия собралась объявить Россию «непосредственной и насущной угрозой»
    @ Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В стратегическом обзоре вопросов обороны Великобритании Россию называют «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства, пишет Guardian.

    Доклад власти страны представят 2 июня. Документ насчитывает 130 страниц, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    В обзоре отдельно упоминается Китай, однако ему приписывается роль «изощренной и затяжной проблемы», а не прямой угрозы. Кроме того, Китай и КНДР в документе классифицированы как «региональные нарушители».

    Авторы обзора указывают, что Британия вступила в «новую эпоху угроз», где технологии – беспилотники, искусственный интеллект и другие инновации – меняют характер боевых действий быстрее, чем когда-либо прежде.

    В то же время отмечается, что несмотря на определение России как угрозы, в докладе не заявляется, что Британия уже находится в состоянии войны с Россией из-за существующих, по версии Лондона, киберугроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британское руководство занимает крайне антироссийскую и враждебную позицию. Еще до начала спецоперации на Украине Британия объявила Россию своим главным врагом.

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