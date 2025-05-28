Путин поддержал идею создания проката спортинвентаря для инвалидов

Tекст: Дарья Григоренко

С такой инициативой к президенту в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции обратилась Лилия Прокофьева, член Паралимпийской сборной России и старший тренер сборной Петербурга по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, передает РИА «Новости».

Прокофьева объяснила, что спортсменам-инвалидам требуется специализированное оборудование, которое обычно закупается под параметры одного человека, из-за чего не все могут попробовать разные виды спорта. «Конечно, даже не возможно, а нужно. У нас в целом что-то подобное создается во многих регионах. Но если так и называть – пункты проката, коллективного пользования тем более, то это сделает спорт адаптивным и более доступным», – заявил Путин.

Президент отметил, что поручит правительству проработать этот вопрос. «Я уже вначале говорил, что многое сделано, но многого еще не хватает. Вот это одно из направлений, точно совершенно надо будет это сделать. Обязательно реализуем. Хорошая идея», – сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей. Кроме того, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года, а также глава государства предложил популяризировать адаптивный спорт через «Госуслуги».