Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Путин предложил популяризировать адаптивный спорт через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин отметил необходимость информирования граждан о возможностях заниматься спортом, включая размещение методических материалов и видеоуроков в доступном формате.
Глава государства заявил о важности просветительской работы по поводу занятий спортом на заседании Совета по физкультуре и спорту, сообщает Telegram-канал Кремля. Он подчеркнул, что важно не только увеличить число спортивных телетрансляций, но и подробно разъяснять гражданам, где и как можно заниматься физкультурой.
Путин отметил: «Нужно не только увеличить количество телетрансляций, но и больше разъяснять людям – причем в каждом регионе, городе, где они могут заниматься спортом, где открыты секции или группы, как туда записаться». Президент предложил предусмотреть методическое сопровождение и видеоуроки для тех, кому неудобно посещать спортзалы. Вся необходимая информация, по его словам, должна быть размещена в удобном и понятном виде, в том числе на портале «Госуслуги».
Ранее Путин поручил завершить детальную инвентаризацию всех спортивных сооружений в стране до конца текущего года. Он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.