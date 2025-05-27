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ЦТАК: США создали угрозу космосу системой «Золотой купол»
Меморандум института при МИД КНДР предупреждает, что инициатива «Золотой купол» создает угрозу ядерной гонки и подталкивает к милитаризации космического пространства.
США намерены создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», что приведет к милитаризации космического пространства, пишет ТАСС, ссылаясь на меморандум института американских исследований при МИД КНДР, обнародованный через Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Исследователи утверждают, что новая инициатива представляет опасность для других ядерных держав, способствует развертыванию американских наступательных средств и отражает политику «Америка прежде всего», которую в КНДР называют проявлением эгоизма. Разработка «Золотого купола», по мнению института, – не оборонительная мера, а часть подготовки к «ядерной войне в открытом космосе».
В меморандуме подчеркивается, что Вашингтон одержим созданием военной инфраструктуры под предлогом защиты континентальной части страны. США ранее называли космос полем будущих войн и стремятся установить контроль над ним.
По оценкам, только на разработку «космического авианосца» американские власти готовы выделить 60 млн долларов, а общие расходы на создание «Золотого купола» могут превысить 542 млрд долларов по оценке бюджетного органа Конгресса США. Это, как заявлено, станет крупнейшим наращиванием военных расходов в истории.
В качестве примера милитаризации космоса в материале приводится и разработка беспилотного космического корабля X-37B.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет. Дональд Трамп выделил 25 млрд долларов на реализацию проекта «Золотой купол». Трамп также запросил у конгресса 113 млрд долларов на финансирование систем ПРО «Золотой купол» и истребителей F-47.Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет. Дональд Трамп выделил 25 млрд долларов на реализацию проекта «Золотой купол». Трамп также запросил у конгресса 113 млрд долларов на финансирование систем ПРО «Золотой купол» и истребителей F-47.