Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Рябков заявил об отсутствии поводов для паники из-за ПРО США «Золотой купол»
Рябков заявил об отсутствии угрозы для России из-за «Золотого купола» США
Планы США по созданию противоракетной программы «Золотой купол» вызывают серьезную озабоченность у российских властей, но оснований для паники не отмечается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Оснований для паники из-за планов США по программе противоракетной обороны «Золотой купол» нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. Рябкова попросили прокомментировать степень угрозы, которую несет новая американская программа ПРО.
Он отметил: «Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой экс-президента США Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях».
Рябков напомнил, что российские стратегические комплексы способны гарантированно преодолевать любые, включая многослойные, системы противоракетной обороны. По его словам, президент Владимир Путин ранее отмечал достаточный потенциал российских систем для обеспечения национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали американского проекта по созданию ПРО «Золотой купол» пока неизвестны российской стороне.
Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, что превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.