Песков заявил, что пока не известны сроки и место переговоров с Киевом

Tекст: Ольга Иванова

На данный момент нет ясности относительно места и сроков проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения пока понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков также подчеркнул, что обсуждение новых дат и площадки переговоров пока не ведется. По его словам, процесс требует дополнительной подготовки, прежде чем появится больше конкретики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании. Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по урегулированию пока не определены. Украина согласилась на второй раунд переговоров.