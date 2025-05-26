Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Песков заявил, что пока не известны сроки и место переговоров с Киевом
Вопрос о месте и датах возможной встречи для продолжения переговоров с Киевом остается открытым, поскольку конкретные решения по этому поводу еще не приняты, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
На данный момент нет ясности относительно места и сроков проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом, передает ТАСС.
«Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения пока понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Песков также подчеркнул, что обсуждение новых дат и площадки переговоров пока не ведется. По его словам, процесс требует дополнительной подготовки, прежде чем появится больше конкретики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ближайшие дни передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании. Россия готовит проект мирного меморандума. Сроки и место новых переговоров по урегулированию пока не определены. Украина согласилась на второй раунд переговоров.