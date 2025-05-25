Израиль установил контроль над большей частью сектора Газа

Tекст: Ольга Иванова

Израильская армия сейчас контролирует 77% территории сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей анклава. В заявлении пресс-службы говорится: «Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа или посредством прямых наземных вторжений и размещения оккупационных сил в жилых и гражданских районах, или путем интенсивного огневого контроля, который не позволяет палестинцам добраться до своих домов, земли и имущества, или посредством несправедливой политики принудительного выселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных жителей неоднократно бежать под угрозой обстрелов, убийств и истребления».

Власти анклава сообщают, что Израиль прибегает к применению силы, что, по их мнению, является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Они также возложили полную юридическую ответственность за происходящее в секторе Газа на Израиль и обвинили США, Британию, Германию и Францию в поддержке таких действий.

Сообщается, что в результате израильских операций многие палестинцы были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы обстрелов и насилия. Авторы заявления подчеркивают, что такие меры ведут к масштабным страданиям среди гражданского населения.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах контролировать территорию Газы по завершении операции, отметив важность предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля предупредила о «беспрецедентной атаке» на три района сектора Газа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль на фоне усиления военной активности в секторе Газа. Ночные удары Израиля в Газе привели к гибели 43 человек.