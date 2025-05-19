Axios: Вэнс отменил визит в Израиль из-за широкомасштабных действий ЦАХАЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Axios, ссылаясь на американские источники, Вэнс принял решение отказаться от поездки после того, как вооруженные силы Израиля объявили о расширении операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, передает ТАСС.

Американский политик посчитал, что его присутствие в Израиле может быть воспринято как поддержка действий еврейского государства в палестинском анклаве, тогда как Вашингтон выступает за прекращение огня. Официально израильской стороне сообщили, что визит отменяется по «логистическим» причинам.

Вэнс намеревался посетить Израиль после поездки в Рим на интронизацию папы римского Льва XIV. Переговоры по организации визита велись в течение выходных, однако именно в воскресенье стало известно о расширении военной операции Израиля в Газе.

Ранее израильские военные предупредили жителей нескольких районов Газы о необходимости срочной эвакуации из-за запланированного удара по позициям террористов.

Накануне Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений.