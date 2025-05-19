Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Axios: Вэнс отменил визит в Израиль из-за широкомасштабных действий ЦАХАЛ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от визита в Израиль на фоне усиления военной активности в секторе Газа, официально сославшись на логистические причины, сообщили СМИ.
Как пишет Axios, ссылаясь на американские источники, Вэнс принял решение отказаться от поездки после того, как вооруженные силы Израиля объявили о расширении операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, передает ТАСС.
Американский политик посчитал, что его присутствие в Израиле может быть воспринято как поддержка действий еврейского государства в палестинском анклаве, тогда как Вашингтон выступает за прекращение огня. Официально израильской стороне сообщили, что визит отменяется по «логистическим» причинам.
Вэнс намеревался посетить Израиль после поездки в Рим на интронизацию папы римского Льва XIV. Переговоры по организации визита велись в течение выходных, однако именно в воскресенье стало известно о расширении военной операции Израиля в Газе.
Ранее израильские военные предупредили жителей нескольких районов Газы о необходимости срочной эвакуации из-за запланированного удара по позициям террористов.
Накануне Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений.