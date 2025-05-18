Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.5 комментариев
Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений, передает ТАСС.
В армейской пресс-службе уточнили, что за последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 670 объектам, связанным с ХАМАС по всему сектору. По данным военных, эти атаки были направлены на срыв подготовки противника и оказание поддержки наступающим частям.
Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.
Накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.
Между тем ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.