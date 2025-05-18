Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений, передает ТАСС.

В армейской пресс-службе уточнили, что за последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 670 объектам, связанным с ХАМАС по всему сектору. По данным военных, эти атаки были направлены на срыв подготовки противника и оказание поддержки наступающим частям.

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.

Накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

Между тем ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.