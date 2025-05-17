ХАМАС объявил о начале непрямых переговоров с Израилем

AlArabiya: ХАМАС начал непрямые переговоры с Израилем в Дохе без условий

Tекст: Ирма Каплан

Переговоры между представителями движения ХАМАС и израильской делегацией проходят в Дохе, сообщил советник по связям со СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Нуну, сообщил телеканал AlArabiya со ссылкой на агентство France Presse (AFP).

«Сегодня в Дохе уже начался новый раунд непрямых переговоров без предварительных условий. Переговоры будут открыты по всем вопросам без каких-либо оговорок и предварительных условий. ХАМАС представит свою точку зрения по всем вопросам, особенно по вопросам, связанным с прекращением войны, выводом израильских войск и обменом пленными», – сказал он.

Другой неназванный лидер ХАМАС из Газы рассказал AFP, что данный раунд не базируется на прежних предложениях сторон и не предполагает предварительных условий.

Он добавил, что соглашение возможно при наличии политической воли у Израиля и достаточного давления со стороны США, Египта и Катара, но пока говорить об оптимистических результатах слишком рано.

Информированный палестинский источник уточнил, что на этих переговорах отсутствуют конкретные документы, включая предложения американского посланника Стива Виткоффа, что указывает на старт обсуждений с нуля.

Ранее Махмуд Аббас на арабском саммите подчеркнул необходимость дать государству Палестина возможность взять на себя ответственность в секторе Газа.

Минздрав сектора Газа неоднократно повторяли, что операция Израиля привела к гибели более 53 тыс. человек и вынужденному перемещению почти двух миллионов жителей.

Израиль, в свою очередь, обвинил ХАМАС в хищении гуманитарной помощи и с марта заблокировал поставки в анклав, потребовав освобождения удерживаемых заключенных.

Глобальный центр мониторинга голода заявил, что продовольственный кризис угрожает примерно четверти населения Газы, а президент США Дональд Трамп заметил, что многие жители анклава голодают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.