Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
ВОЗ предупредила о «целом поколении» затронутых голодом в секторе Газа
ВОЗ высказалась об опасности голода в Газе из-за атак Израиля на фоне визита Трампа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение» после того, как 55 детей умрут от недоедания
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в результате военной кампании ЦАХАЛ против ХАМАС полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти, и поскольку Израиль продолжает блокаду в отношении двух млн палестинцев, голод в Газе может затронуть «целое поколение», пишет Sky News.
«Я видел ребенка, которому пять лет, а вы бы сказали, что ему два с половиной», – заявил представитель ВОЗ в Палестине Рик Пеперкорн.
По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, 55 детей уже умерли от острого недоедания. Предупреждение ВОЗ прозвучало в связи с прибытием президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и после освобождения в понедельник американо-израильского заложника Эдана Александера.
«Без достаточного количества продуктов, чистой воды и доступа к медицинским услугам пострадает целое поколение», – предупредил Пеперкорн.
Он добавил, что у детей, растущих в Газе, из-за голода может быть задержка роста и ухудшение когнитивного развития.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.
Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.