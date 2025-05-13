ВОЗ предупредила о «целом поколении» затронутых голодом в секторе Газа

ВОЗ высказалась об опасности голода в Газе из-за атак Израиля на фоне визита Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в результате военной кампании ЦАХАЛ против ХАМАС полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти, и поскольку Израиль продолжает блокаду в отношении двух млн палестинцев, голод в Газе может затронуть «целое поколение», пишет Sky News.

«Я видел ребенка, которому пять лет, а вы бы сказали, что ему два с половиной», – заявил представитель ВОЗ в Палестине Рик Пеперкорн.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, 55 детей уже умерли от острого недоедания. Предупреждение ВОЗ прозвучало в связи с прибытием президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и после освобождения в понедельник американо-израильского заложника Эдана Александера.

«Без достаточного количества продуктов, чистой воды и доступа к медицинским услугам пострадает целое поколение», – предупредил Пеперкорн.

Он добавил, что у детей, растущих в Газе, из-за голода может быть задержка роста и ухудшение когнитивного развития.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, палестинское движение заявило о возвращении израильского заложника из Газы в результате длительных переговоров, но не под давлением израильской армии.

Днем ранее Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.