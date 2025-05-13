ХАМАС освободил израильского заложника после переговоров с США

ХАМАС освободил солдата Идана Александра после 584 дней плена

Tекст: Евгения Караваева

Освобождение израильского солдата с гражданством США Идана Александра палестинским движением ХАМАС произошло вследствие переговоров с американской стороной и посредниками, передает ТАСС. ХАМАС подчеркнул, что освобождение не результат военного давления Израиля, а стало возможностью дипломатических усилий.

В заявлении ХАМАС отмечается: «Возвращение Идана Александра стало возможным благодаря серьезным переговорам с американской администрацией и усилиям посредников, а не в результате израильской агрессии и военного давления».

Как сообщает РИА «Новости», радикалы передали Идана Александра сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе. Позднее его перевезли в Израиль, где он встретился с семьей и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Солдат провел в плену 584 дня после захвата в октябре 2023 года, и в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сообщил, что находится в порядке, но пока слаб и рассчитывает вернуться к прежней жизни.

Израиль настаивает, что в Газе продолжают удерживать 58 заложников, среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александр, ранее считавшийся погибшим, будет освобожден, при этом Трамп выразил полную поддержку дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.