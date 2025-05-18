Минздрав Газы сообщил о 96 погибших и 140 раненых 18 мая

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным, которые приводит ТАСС, Минздрав палестинского анклава сообщил о гибели по меньшей мере 96 человек и более 140 раненых в секторе Газа с утра воскресенья, 18 мая. При этом за последние сутки в больницы анклава поступили 67 тел погибших, среди них пятеро были извлечены из-под завалов, а также 361 человек с ранениями.

Министерство здравоохранения добавило, что с 7 октября 2023 года общее число погибших в секторе Газа выросло до 53 339 человек. Всего за этот период пострадали 121 034 палестинца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.