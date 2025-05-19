Армия Израиля предупредила о «беспрецедентной атаке» на три района сектора Газа

Tекст: Дарья Григоренко

Армия Израиля через своего представителя Авихая Адраи настоятельно рекомендовала жителям районов Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан в секторе Газа немедленно покинуть свои дома. В заявлении сказано: «К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах», передает РИА «Новости».

По словам Адраи, район Хан-Юнис объявлен зоной «опасных боевых действий». В сообщении армии отмечено, что «террористические организации навлекли на вас беду – ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь». Операция будет направлена на ликвидацию боевых возможностей вооруженных группировок в указанных районах.

Накануне Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа. Операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений.

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.