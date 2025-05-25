Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, во время совместной операции по освобождению Константинополя в ДНР был ликвидирован афроамериканский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ, передает РИА «Новости».

«Фил» добавил, что наемник скрывался в подвалах населенного пункта, но был обнаружен российской разведкой и попытался скрыться около десяти минут, перемещаясь по поселку. В результате удара он был ранен осколками и выбежал на дорогу, где оказался прямо перед штурмовиками российских сил.

Боец отметил, что штурмовики ликвидировали наемника, а процесс был зафиксирован дроном-разведчиком. По словам командира, убитый имел при себе бельгийскую винтовку SCAR-L. Он также признался, что не ожидал встретить афроамериканца среди противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, которые оставили украинские боевики и иностранные наемники. Швейцария открыла расследование в отношении 14 граждан из-за их службы в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявили польских и англоязычных наемников.