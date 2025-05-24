В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь

Словацкая национальная партия потребовала с Киева компенсацию свыше 3 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, заявила о намерении потребовать от Украины компенсации за оказанную поддержку, передает ТАСС.

Председатель партии и вице-спикер парламента Андрей Данко собирается в ближайший понедельник официально выдвинуть соответствующее требование министру финансов Словакии Ладиславу Каменицкому.

Партия также настаивает, чтобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на Совете ЕС с инициативой обеспечить Евросоюзу, по примеру США, долю в украинских полезных ископаемых. Такие предложения, по мнению представителей партии, являются логичным следствием объема помощи, предоставленного Евросоюзом Украине.

«Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами», – заявила руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцов. Она отметила, что предоставление США эксклюзивного права на украинские полезные ископаемые противоречит логике и этике.

Словацкая национальная партия оценила общую сумму помощи, оказанной Украине, более чем в 3 млрд евро и требует компенсации наравне с Соединенными Штатами.

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.