При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь
Словацкая национальная партия потребовала с Киева компенсацию свыше 3 млрд евро
Словацкая национальная партия (SNS) намерена официально потребовать от Киева компенсацию за помощь на сумму более 3 млрд евро, оказанную с начала спецоперации на Украине, сообщает информационное агентство TASR.
Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию, заявила о намерении потребовать от Украины компенсации за оказанную поддержку, передает ТАСС.
Председатель партии и вице-спикер парламента Андрей Данко собирается в ближайший понедельник официально выдвинуть соответствующее требование министру финансов Словакии Ладиславу Каменицкому.
Партия также настаивает, чтобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил на Совете ЕС с инициативой обеспечить Евросоюзу, по примеру США, долю в украинских полезных ископаемых. Такие предложения, по мнению представителей партии, являются логичным следствием объема помощи, предоставленного Евросоюзом Украине.
«Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, оказанную европейскими государствами», – заявила руководитель секретариата председателя партии Зузана Шкопцов. Она отметила, что предоставление США эксклюзивного права на украинские полезные ископаемые противоречит логике и этике.
Словацкая национальная партия оценила общую сумму помощи, оказанной Украине, более чем в 3 млрд евро и требует компенсации наравне с Соединенными Штатами.
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.