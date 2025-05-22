На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника

Собянин сообщил о отражении атаки на Москву двух дронов ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Система противовоздушной обороны Министерства обороны России отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщается в Telegram-канале Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9.54 по московскому времени.

Системы ПВО за одну ночь предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, из которых 35 были уничтожены в небе над Московским регионом.



