  • Новость часаНа подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Над регионами России сбиты 105 украинских беспилотников
    Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина за «умение выбивать деньги»
    Трамп отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Британия призвала страны G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    101 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    22 мая 2025, 10:35 • Новости дня

    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника

    Собянин сообщил о отражении атаки на Москву двух дронов ВСУ

    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО были сбиты два беспилотника на подлете к Москве, экстренные службы приступили к ликвидации последствий падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщается в Telegram-канале Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9.54 по московскому времени.

    Системы ПВО за одну ночь предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, из которых 35 были уничтожены в небе над Московским регионом.


    21 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оперативно эвакуировали, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.

    По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.

    На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    В Москве рабочий упал с крыши и погиб, пострадал еще один человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице строитель упал с крыши дома на Ленинском проспекте и погиб, при его падении пострадал еще один человек, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Рабочий упал с крыши дома на Ленинском проспекте, он погиб на месте, еще один человек получил травмы из-за падения этого мужчины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

    Ранее в Геленджике на строительном объекте произошел обвал каменно-скального грунта, погибли три человека, еще один рабочий получил серьезные травмы.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 06:06 • Новости дня
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Таким образом, за ночь Москву атаковали 26 БПЛА.

    Напомним, в четверг Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО 27 летевших на Москву беспилотников.


    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 19:32 • Новости дня
    В Москве приступили к сносу вестибюля моста «Багратион»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе «Москва-Сити» в среду начали сносить вестибюль моста «Багратион», часть стеклянного фасада уже успела разобрать специальная техника.

    Проход к самому мосту уже перекрыли, пешеходный мост «Багратион» закрыли на реконструкцию еще с 12 мая, передает РИА «Новости».

    На время его закрытия переход с одного берега Москвы-реки на другой осуществляется с помощью электросудов.

    Ранее компания Wildberries и Russ (РВБ) объявляла о покупке строящегося офисного здания у моста. Новый бизнес-центр станет самым высоким в Москве – его площадь составит 214 тыс. квадратных метров, а высота достигнет 398 метров.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Москвич отдал мошенникам золотые слитки на 148 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пожилой житель столицы поддался на уловки телефонных мошенников и передал им золотые слитки и золотые монеты общей стоимостью свыше 148 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Потерпевший обратился в полицию 16 мая, пенсионер сообщил, что ему звонили неизвестные, они представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, сообщил источник РИА «Новости».

    Мужчина поддался на их уговоры, собрал сбережения и передал курьеру.

    Он передал мошенникам более 300 коллекционных монет «Князь Александр Невский», 200 монет «Юрий Долгорукий», еще почти 200 золотых монет «Георгий Победоносец», и несколько золотых слитков

    Общая стоимость похищенного превысила 148 млн рублей.

    Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Подмосковье полицейские пресекли деятельность девушки, которая участвовала в мошеннических схемах, чтобы расплатиться по кредиту, оформленному под давлением преступников.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 02:17 • Новости дня
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом в Telegram.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что вновь ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский, они «временно не принимают и не отправляют рейсы». Ограничения действуют с 01.31 мск. С 02.04 мск ограничения ввели в аэропорту Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за день на подлете к Москве сбито почти 30 дронов. Росавиация несколько раз вводила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.


    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В результате число сбитых во второй половине дня дронов, которые приближались к столице, увеличилось до 27, передает ТАСС.

    Напомним, с 15.00 до 18.00 мск 21 мая в нескольких регионах страны были перехвачены и сбиты 30 украинских беспилотников. С 18.00 до 20.00 мск средства ПВО уничтожили еще 37 беспилотников.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Мошенники выманили у московского подростка 410 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице несовершеннолетний передал мошенникам крупную сумму денег после угроз уголовной ответственностью в отношении его семьи, сообщили в МВД России.

    Подросток из Москвы посетил сайт знакомств через Telegram и отправил незнакомцу свою геолокацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Вскоре с ним связался человек, представившийся «сотрудником ФСБ», который сообщил о якобы передаче секретной информации. Мошенник заявил, что теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а самого подростка отправят в колонию.

    Чтобы «избежать» последствий, подростку предложили перевести деньги на указанный счет. Испугавшись за себя и родителей, юноша собрал 410 тыс. рублей, воспользовался личными сбережениями матери и перевел всю сумму мошенникам через банкомат.

    Ранее лжеполицейский отнял у подростка на самокате в Москве 5 тыс. рублей, несовершеннолетний отдал эти деньги из-за угрозы крупного штрафа.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Иваново (Южный) отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    В столичных аэропортах работа возобновилась в 23.11 мск, в Иваново – в 22.32 мск, сообщила Росавиация в Telegram.

    Подчеркивается, что ограничения были вызваны необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

    Напомним, ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский ранее в среду уже вводились, снимались и вводились повторно.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 22:38 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву дроны

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он рассказал, что сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотников.

    В среду Собянин уже сообщал об атаках БПЛА. В аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на полеты. В ряде регионов России за три часа были сбиты и перехвачены 30 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В Москве арестовали зарубившего человека топором мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в столице поместили под стражу, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый атаковал хозяина квартиры с топором. Он нанес ему не меньше 15 ударов, после чего расчленил тело, упаковал в сумки и выбросил в безлюдных местах.

    Мужчина пояснил, что убил человека, чтобы завладеть его квартирой.

    Ранее жительница Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 18:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых дронах на подлете к Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще семи украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу, заявил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб, указал он в своем Telegram-канале.

    До этого сообщалось, что ПВО работает над городом Пушкино в Московской области. Ранее Минобороны сообщило о 34 сбитых дронах над Россией.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Отражена атака пяти БПЛА на Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО уничтожены летевшие на Москву беспилотники, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что сбиты пять дронов. Экстренные службы прибыли на место падения обломков БПЛА.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04.10 мск, сообщила Росавиация в Telegram.

    Напомним, в течение суток Москва подвергается атакам дронов, уничтожены десятки БПЛА. Аэропорт Шереметьево временно прекратил прием и отправку всех воздушных судов.

    Коментарии (0)
    Главное
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе Курской области
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины
    Зеленский назвал самое «горячее» направление для ВСУ
    Германия запланировала усилить танковую бригаду в Литве
    Стало известно о серьезной аварии при спуске на воду эсминца КНДР
    Ростех анонсировал поставки тепловизоров «Взгляд» для ВС России
    Глава Рособрнадзора призвал четко прописать критерии оценки поведения

    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

    Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичёв вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

    Перейти в раздел

    Гейский порноскандал показал накал русофобии в Швеции

    В Швеции разворачивается история, начинавшаяся как клоунада, а закончившаяся трагедией. Один высокопоставленный чиновник лишился работы из-за порноскандала, второй покончил с собой. Казалось бы, при чем здесь работа российских спецслужб? Но шведы такую связь обнаружили. Каким образом и о чем вообще идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............