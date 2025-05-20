NetBlocks сообщил о полной потере интернет-соединения в городах Испании

NetBlocks сообщил о полной потере интернет-соединения в двух городах Испании

Tекст: Мария Иванова

Активность интернет-соединения в двух городах Испании полностью прекратилась после инцидента при обновлении сети компании Telefonica, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks на своей странице в соцсети X ранее Twitter, заблокирована в России).

В Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария на юге и Лугонесе на севере страны доступ к интернету отсутствует полностью, а в городах Алькобендас и Алькала-де-Гуадаира она снизилась до 1% и 3% соответственно, передает ТАСС.

Компания Telefonica заявила, что ремонтные работы в сети «непреднамеренно повлияли» на основные системы и сейчас ведутся работы по устранению проблемы. В некоторых регионах страны временно нарушена работа служб экстренной помощи, при этом в отдельных предприятиях сохраняются трудности с функционированием стационарной связи.

Представитель Telefonica отметил: «Мы провели работы по актуализации сети, что повлияло на определенные услуги в некоторых компаниях». Министерство цифровой трансформации Испании отслеживает ситуацию, запрашивает у оператора точную информацию и сроки решения проблемы.

По данным NetBlocks, в городах Аликанте, Малага и Альфакар интернет-соединение работает стабильнее – от 86% до 89%. Инцидент с отключением связи произошел менее чем через месяц после крупнейшего в истории страны масштабного сбоя электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лиссабон заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами после масштабного отключения электроэнергии.

Причины апрельского блэкаута в Испании связали не с кибератакой на оператора энергосетей, а с другими обстоятельствами.

Отмечалось, что за 19 секунд до крупнейшего в истории Испании блэкаута энергосистема зафиксировала не менее трех серьезных колебаний мощности в разных регионах.